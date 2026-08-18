23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali perdelerini kapattı

Gökçe Özücoşkun'un müzikleri, Gülden Sayıl'ın dekor ve kostüm tasarımı ile Yasin Gültepe'nin ışık tasarımıyla sahnelenen yapım, izleyicilerden ilgi gördü.

Koreografisini Erika Silgoner'in yaptığı eserde, Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesi gerçeklik, yapay zeka, hafıza ve insan olma kavramları üzerinden yeniden yorumlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanışında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca (MDTİstanbul) "Pinokyo.exe" sahnelendi.

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