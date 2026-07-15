Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "23. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali" 17 Temmuz'da başlayacak.



Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda yapılacak festival, 6 Eylül'e kadar dünyaca ünlü birçok sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak.



Piyanist Eren Levendoğlu'nun sanat yönetmenliğinde ve piyanist Gülsin Onay'ın sanat danışmanlığında düzenlenen festival, Koyunbaba Antik Taş Ocağı ve Gümüşlük sahilinde gerçekleştirilecek.



Avrupa Festivaller Birliği tarafından "EFFE Label 2026-2027" etiketiyle onurlandırılan festivalin açılış gecesinde sahne kadın sanatçıların olacak.



Bodrum'daki inşaat yasağının başlamasına atıfta bulunan "Son Çivi İlk Nota" konseptiyle, tamamı kadınlardan oluşan vokal topluluğu "Peradi Ensemble ve Sista Sound" sahne alacak.



Festival boyunca antik taş ocağında ve sahil sahnesinde Portekizli piyanist Vasco Dantas ve İngiliz piyanist Charles Owen, ödüllü piyanistler Macaristanlı Attila Szaniszló ile Japon Teppei Kuroda ve Macar yaylı çalgılar dörtlüsü Somogyi Quartet müzikseverlerle buluşacak.



Festival, 6 Eylül akşamı piyano virtüözü Gülsin Onay, keman sanatçısı oğlu Erkin Onay ve Rus çellist Denis Shapovalov'un birlikte vereceği konserle sona erecek.



Öte yandan, bugüne kadar 2 binden fazla öğrenciye eğitim ve burs imkanı sağlayan Gümüşlük Festival Akademisi, bu yıl da temmuz ve ağustos ayları boyunca piyano ve keman alanlarında genç yetenekler için uluslararası ustalık sınıfları (masterclass) düzenleyecek.

