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        26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali yarın Fethiye'de başlayacak

        Muğla'nın Fethiye ilçesi, 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne yarın ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali yarın Fethiye'de başlayacak

        Muğla'nın Fethiye ilçesi, 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne yarın ev sahipliği yapacak.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, belediye hizmet binasında yaptığı açıklamada, organizasyona 30 ülkeden binin üzerinde sporcu ile binlerce havacılık tutkununun katılacağını söyledi.

        Organizasyonun kent ve ülke tanıtımının yanı sıra bölge turizminin gelişmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirten Karaca, "Ülkemizin ulusal kanallarını ve Avrupa'daki 6 ülkenin basın temsilcilerini Fethiye'mizde ağırlayacağız. Bu organizasyonu ülkemizdeki yerel ve ulusal basının yanı sıra Amerika'dan iki televizyon kanalı canlı yayınlayacak." diye konuştu.

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        Karaca, tüm paydaşların desteğiyle festival boyunca Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütü uçuşları ve gösterileri​​​​​​​ gerçekleştirileceğini dile getirdi.

        Türk Yıldızları'nın da festival kapsamında gösteri yapacağını ifade eden Karaca, 25 Ekim'de Çalış bölgesi ile ilçe merkezinde gerçekleştirilecek gösteri uçuşlarına herkesi davet etti.

        Yarın başlayacak festival kapsamında serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri yapılacak. Türk Hava Kurumu ekibince sıcak hava balonu ve motorlu yamaç paraşütü gösteri uçuşları da gerçekleştirilecek.

        Festivalin son gününde de Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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