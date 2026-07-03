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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri 32. Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri 12 Temmuz'da yapılacak

        32. Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri 12 Temmuz'da yapılacak

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri, 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 13:02 Güncelleme:
        32. Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri 12 Temmuz'da yapılacak

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri, 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Geleneksel organizasyon için hazırlıklar sürerken, Kavaklıdere Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Karataş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek etkinliğe ilişkin bilgi verdi.

        Ziyarette, güreşlerin kapsamı ve hazırlık süreci hakkında değerlendirmelerde bulunululdu. Kaymakam Kaya organizasyonun bölgenin kültürel mirası açısından önemli bir gelenek olduğunu ifade etti.

        Kaya, 32. Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.


        Karataş ise Kaymakam Kaya'ya ilgisi ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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