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        Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız sürdürecek

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrılarak belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız sürdürecek

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrılarak belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığını bildirdi.

        Aras, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın çözüm bekleyen sorunları ve hayata geçirilmesi gereken hizmetleri bulunduğunu belirtti.

        Bir süredir şahsı üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların kent için yapılan çalışmaların önüne geçtiğini ifade eden Aras, bu tartışmaların Muğla'ya ve vatandaşlara katkı sağlamadığına inandığını kaydetti.

        CHP üyeliğinden ayrılma kararının "Muğla'ya karşı taşıdığı sorumluluğu halkın iradesi ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürme" anlayışına dayandığını belirten Aras, siyasi görüşü, yaşam biçimi veya yaşadığı yer ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

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        Aras, altyapı, ulaşım, doğanın korunması, üreticilerin desteklenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

        Muğla'nın yararına olan konularda merkezi yönetim, kamu kurumları, siyasi partiler, ilçe belediyeleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine açık olduğunu belirten Aras, "Benim tarafım Muğla'dır. Önceliğim hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve kentimizin geleceğidir. Muğla için çalışmaya, halkımızla birlikte yürümeye aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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