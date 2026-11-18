Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bulunan ve doğal güzellikleriyle dünyaca tanınan Kadın Azmağı'nda, nesli tehlike altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muğla'nın önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Kadın Azmağı, eşsiz su altı bitki örtüsü, berrak suyu ve zengin canlı çeşitliliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bölgenin doğal ekosisteminde yaşayan su samuru, bu kez vatandaşların ilgisini çekti. Akyaka Kadın Azmağı'nda su samurunu fark ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde su samurunun azmak sularında yüzdüğü ve doğal yaşamını sürdürdüğü görüldü.

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Doğal yaşamın önemli göstergelerinden

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan kırmızı listede yer alan su samurları, sulak alan ekosistemlerinin önemli canlıları arasında bulunuyor. Kadın Azmağı'nda görüntülenen su samuru, bölgenin biyolojik çeşitliliğini ve doğal yaşam zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılında sakin şehir ilan edilen Akyaka, sürdürülebilir yaşam anlayışı, doğal mirası ve yavaş turizm yaklaşımıyla Türkiye'nin öne çıkan turizm destinasyonları arasında yer alıyor. NASA'nın da görüntüleriyle uluslararası alanda dikkat çeken Kadın Azmağı, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra barındırdığı canlı türleriyle de ilgi görüyor.