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        Amiral Turgut Reis şehadetinin 461. yılında Bodrum'da anıldı

        Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis, ölümünün 461. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkinliklerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Amiral Turgut Reis şehadetinin 461. yılında Bodrum'da anıldı

        Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis, ölümünün 461. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkinliklerle anıldı.

        Amiral Turgut Reis'in şehit oluşunun 461. yıl dönümü dolayısıyla doğduğu Turgutreis Karabağ Mahallesi'nde tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

        Mahalledeki Turgut Reis anıt heykeli önünde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende, Amiral Turgut Reis'in Türk ve dünya denizcilik tarihindeki yeri ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

        Meydanda düzenlenen programda Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu anma konseri verdi.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, burada yaptığı konuşmada, geçmişin mirasını gelecekte yaşatmak için durmadan, yorulmadan çalışacaklarını belirtti.

        Konserin ardından etkinlikler, Turgutreis Yalı Cami önünde gerçekleştirilen lokma ikramıyla sona erdi.

        Törene, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Albay Tolga Tirelioğlu, Turgutreis Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Başkanı Tarık Eray Çakır, İzmir Devlet Konservatuvarı sanatçısı ve Amiral Turgut Reis'in torunu Numan Pekdemir, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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