Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Amos Antik Kenti'nde tarihi mirasın korunması için çalışmalar sürüyor

        Amos Antik Kenti'nde tarihi mirasın korunması için çalışmalar sürüyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı ve çevre düzenleme çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Amos Antik Kenti'nde tarihi mirasın korunması için çalışmalar sürüyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı ve çevre düzenleme çalışmaları başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklenen çalışmalar, 20 Temmuz'da başladı.

        Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Belediyesi, Martı Otel ve Marina ile Muğla Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda yürütülen çalışmalara, Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer başkanlığındaki ekip katılıyor.

        Çalışmalar kapsamında antik kentin yürüyüş güzergahı, sivil yapıları, nekropol alanı ve tiyatro bölümünde çevre düzenlemesi, bitki örtüsü temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

        REKLAM

        Seyir terasında ise ziyaretçi güvenliğinin artırılması ve tarihi alanın korunması amacıyla mevcut koruma şeridinin genişletilmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışma sürdürülüyor.

        Marmaris'in önemli arkeolojik miras alanlarından Amos Antik Kenti'ndeki çalışmalar, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2019'dan bu yana devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak
        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!

        Benzer Haberler

        Muğlaspor, Bandırmaspor maçına hazır
        Muğlaspor, Bandırmaspor maçına hazır
        Menteşe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Menteşe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Muğlaspor ilk iç saha maçında Bodrum'da
        Muğlaspor ilk iç saha maçında Bodrum'da
        Köyceğiz'de Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete girdi
        Köyceğiz'de Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete girdi
        Fethiyespor'da ilk etap kampı bitti
        Fethiyespor'da ilk etap kampı bitti
        İztuzu Kumsalı'nda caretta carettaların yuvalama dönemi tamamlandı
        İztuzu Kumsalı'nda caretta carettaların yuvalama dönemi tamamlandı