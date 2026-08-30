Antalya ve çevre illerde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlanıyor

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde tören düzenlendi.

Kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından öğrenciler "Bu Vatan Kimin?" ve "Zafer Ateşi" adlı şiirleri okudu.

Törende, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu folklor gösterisi sundu.

Daha sonra askerler, polisler, atlı jandarma timleri, gaziler ve öğrencilerin katılımıyla tören geçişi yapıldı. Jandarma ve polis devriye araçları da sirenler eşliğinde geçişe katıldı.

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Alandaki vatandaşlar tören geçişine alkış ve marşlarla eşlik etti. Öte yandan törende, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı helikopter uçuşu gerçekleştirdi.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

- Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün'ün yanı sıra milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Vali Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Akbıyık, makamda tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Vali Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ile vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Program, tören geçişiyle sona erdi. Akbıyık ve protokol üyeleri daha sonra kentte bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

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- Isparta

Isparta’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen valilik meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstikal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Program, tören geçişinin ardından sona erdi.