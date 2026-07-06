"Aroya" kruvaziyeri Bodrum'a 1532 turist getirdi
Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile Muğla'nın Bodrum ilçesine 1532 turist geldi.
Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile Muğla'nın Bodrum ilçesine 1532 turist geldi.
İstanbul Limanı'ndan gelen 335 metrelik dev gemi, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide, çoğu Suudi Arabistanlı 1532 yolcu ile 1071 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile marina ve çarşıyı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Bazı turistler de tekne turlarına katıldı.
Akşam ilçeden ayrılacak geminin sonraki durağı, Rodos Limanı olacak.
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