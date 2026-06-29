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        "Aroya" kruvaziyeri Marmaris'e 2 bin 667 turist getirdi

        Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 667 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 12:12 Güncelleme:
        "Aroya" kruvaziyeri Marmaris'e 2 bin 667 turist getirdi

        Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 667 turist geldi.

        İstanbul Galataport Limanı'ndan gelen 335 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, 2 bin 667 yolcu ile 1067 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Bazı turistler de Dalyan turuna katıldı.

        "Aroya"nın sonraki durağı, Muğla'nın bir diğer turistlik ilçesi Bodrum olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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