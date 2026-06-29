"Aroya" kruvaziyeri Marmaris'e 2 bin 667 turist getirdi

Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 667 turist geldi.



İstanbul Galataport Limanı'ndan gelen 335 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.



Gemide, 2 bin 667 yolcu ile 1067 personelin bulunduğu belirtildi.



Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.



Bazı turistler de Dalyan turuna katıldı.



"Aroya"nın sonraki durağı, Muğla'nın bir diğer turistlik ilçesi Bodrum olacak.

