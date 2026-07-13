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        "Aroya" kruvaziyeri Marmaris'e 3 bin 210 turist getirdi

        Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile Muğla'nın Marmaris ilçesine 3 bin 210 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 10:30 Güncelleme:
        "Aroya" kruvaziyeri Marmaris'e 3 bin 210 turist getirdi

        Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile Muğla'nın Marmaris ilçesine 3 bin 210 turist geldi.


        İstanbul ziyaretinin ardından rotasını Ege'ye çeviren 335 metrelik yolcu gemisi, sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı.

        Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, 3 bin 210 yolcu ile 1067 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Yolculardan bazıları ise cip safarisi ile Dalyan turuna katıldı.

        "Aroya", Marmaris'in ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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