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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 398 yolcusuyla Marmaris'e geldi

        Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 15:06 Güncelleme:
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 398 yolcusuyla Marmaris'e geldi

        Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kuşadası'ndan gelen ve 398 yolcu ile 409 personeli bulunan gemi, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

        İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

        Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

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        "Astoria Grande"nin bir sonraki durağının Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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