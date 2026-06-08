Atlı jandarma ekibi Ölüdeniz'de göreve başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de, yaz sezonunda güvenliğin sağlanmasına katkı sunacak atlı jandarma ekibi göreve başladı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de, yaz sezonunda güvenliğin sağlanmasına katkı sunacak atlı jandarma ekibi göreve başladı.
Yerli ve yabancı turist yoğunluğunun arttığı bölgede görev yapmak üzere Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından geçici görevle 3 binici ve 3 at bakıcısından oluşan jandarma personeli Fethiye'ye geldi.
Atlı jandarma timi, bu sezon görevlerini "Ilgaz", "Yetkin" ve "Mergen" isimli özel eğitimli atlarla sürdürecek.
Yaklaşık iki ay görev yapacak ekip, yaz sezonu süresince sahil, plaj ve yoğun turist güzergahlarında devriye faaliyetlerinde bulunacak.
Yabancı dil bilen personelden oluşan ekip, devriyeleri sırasında yerli ve yabancı turistlere güvenlik konusunda bilgilendirmede de bulunuyor.
Turistlerin ilgi gösterdiği atlı jandarma ekibi, hatıra fotoğrafı çektirme isteklerini geri çevirmiyor.
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