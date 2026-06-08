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        Atlı jandarma ekibi Ölüdeniz'de göreve başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de, yaz sezonunda güvenliğin sağlanmasına katkı sunacak atlı jandarma ekibi göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Atlı jandarma ekibi Ölüdeniz'de göreve başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de, yaz sezonunda güvenliğin sağlanmasına katkı sunacak atlı jandarma ekibi göreve başladı.

        Yerli ve yabancı turist yoğunluğunun arttığı bölgede görev yapmak üzere Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından geçici görevle 3 binici ve 3 at bakıcısından oluşan jandarma personeli Fethiye'ye geldi.

        Atlı jandarma timi, bu sezon görevlerini "Ilgaz", "Yetkin" ve "Mergen" isimli özel eğitimli atlarla sürdürecek.

        Yaklaşık iki ay görev yapacak ekip, yaz sezonu süresince sahil, plaj ve yoğun turist güzergahlarında devriye faaliyetlerinde bulunacak.

        Yabancı dil bilen personelden oluşan ekip, devriyeleri sırasında yerli ve yabancı turistlere güvenlik konusunda bilgilendirmede de bulunuyor.

        Turistlerin ilgi gösterdiği atlı jandarma ekibi, hatıra fotoğrafı çektirme isteklerini geri çevirmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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