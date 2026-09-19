Bodrum açıklarında teknede rahatsızlanan kişi tahliye edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 19.09.2026 - 16:27 Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında seyreden gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildi.
Sahil güvenlik ekiplerince tekneden alınan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Rahatsızlanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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