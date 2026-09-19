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        Bodrum açıklarında teknede rahatsızlanan kişi tahliye edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Bodrum açıklarında teknede rahatsızlanan kişi tahliye edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında seyreden gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildi.

        Sahil güvenlik ekiplerince tekneden alınan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Rahatsızlanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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