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        Bodrum Devlet Hastanesinde ilk kez izsiz rahim ameliyatı yapıldı

        –Muğla'nın Bodrum ilçesinde, anormal uterus kanaması ve ileri derece rahim sarkması şikayetleri bulunan bir hasta, Bodrum Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan izsiz cerrahi yöntem sayesinde sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Bodrum Devlet Hastanesinde ilk kez izsiz rahim ameliyatı yapıldı

        –Muğla'nın Bodrum ilçesinde, anormal uterus kanaması ve ileri derece rahim sarkması şikayetleri bulunan bir hasta, Bodrum Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan izsiz cerrahi yöntem sayesinde sağlığına kavuştu.

        Bodrum Devlet Hastanesine başvuran hasta, karın bölgesinde herhangi bir kesi yapılmadan gerçekleştirilen "Doğal Açıklıklardan Yapılan Endoskopik Cerrahi" (vNOTES) yöntemiyle başarılı bir operasyon geçirdi. Operasyon kapsamında hastanın rahmi alınırken, rahim sarkmasına neden olan dokular da aynı seansta kalıcı olarak onarıldı.

        Operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Ahat Sevilla, AA muhabirine, yöntemin tıp literatüründe son yılların en gelişmiş kapalı cerrahi tekniklerinden biri olduğunu söyledi.

        Sevilla, hastaya aynı seansta hem vNOTES yöntemiyle histerektomi (rahim alınması) uyguladıklarını hem de vajinal Sakrospinöz Fiksasyon (SSF) ameliyatıyla sarkan dokuları başarıyla sabitlediklerini belirtti.

        - "Karında kesi yok, iyileşme süreci çok hızlı"

        Yöntemin son yıllarda geliştirilen en ileri kapalı cerrahi tekniklerden biri olduğunu belirten Sevilla, hastanın operasyon sonrası oldukça konforlu bir süreç geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "vNOTES tekniği, karın duvarında hiçbir kesi ve ameliyat izi oluşturmadan, tamamen doğal kanallardan girilerek yapılan en ileri düzey kapalı ameliyat yöntemi. Hastamızda hem anormal kanamaya yol açan rahim sorununu çözdük hem de ileri derece sarkmayı ortadan kaldıran başarılı bir rekonstrüksiyon gerçekleştirdik. Hastamız, karın bölgesinde dikiş izi olmadan, operasyon sonrası çok daha az ağrı hissederek ve konforlu bir iyileşme süreciyle kısa sürede ayağa kalktı."

        Bu tür teknolojik ve ileri düzey operasyonların güçlü bir hastane altyapısı ve ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Sevilla, hastanenin anestezi ekibi ile ameliyathane hemşirelerinin yetkinliği ve deneyiminin cerrahlar için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

        Başarılı geçen operasyonun ardından takibe alınan hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve taburculuk sürecinin planlandığı öğrenildi.

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