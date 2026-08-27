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        Bodrum FK, Ruben Providence'yi kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Haitili oyuncu Ruben Providence'yi transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 21:39 Güncelleme:
        Bodrum FK, Ruben Providence'yi kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Haitili oyuncu Ruben Providence'yi transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Almere City forması giyen 25 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Providence'nin Haiti Milli Takımı'ın 52 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Providence'ye yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diler, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

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