Bodrum FK, Ruben Providence'yi kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Haitili oyuncu Ruben Providence'yi transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Haitili oyuncu Ruben Providence'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Almere City forması giyen 25 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Providence'nin Haiti Milli Takımı'ın 52 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Providence'ye yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diler, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.