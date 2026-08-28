Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aboubakar ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kariyerinde Coton Sport, Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al-Nassr, Hatayspor ve Neftçi formalarını giyen Aboubakar'ın kulüp ve milli takım düzeyinde önemli başarılara imza attığı ifade edildi.

Kamerun Milli Takımı'nın kaptanlığını da üstlenen deneyimli golcünün, ülkesiyle 2017 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşarken, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı gol kralı olarak tamamladığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Türkiye'de daha önce Beşiktaş formasıyla iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Tecrübesi, güçlü karakteri ve golcü kimliğiyle yeşil-beyazlı formamızın başarısı için mücadele edecek Vincent Aboubakar'a ailemize hoş geldin diyor, Bodrum FK forması altında başarılar diliyoruz."