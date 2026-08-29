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        Bodrum FK, yeni transferi Aboubakar için imza töreni düzenledi

        Bodrum FK, yeni transferi Vincent Aboubakar için imza töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Bodrum FK, yeni transferi Aboubakar için imza töreni düzenledi

        Bodrum FK, yeni transferi Vincent Aboubakar için imza töreni düzenledi.

        Bodrum İlçe Stadyumu'nda taraftara açık düzenlenen imza törenine, Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, başkanvekili Selahattin Polat, Vincent Aboubakar ile çok sayıda taraftar katıldı.

        Aboubakar, burada yaptığı konuşmada, herkese teşekkür ederek, takımda olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Takımda aile ve aidiyet duygusunun yüksek olduğunu hissettiğini ifade eden Aboubakar, "Başkanla yaptığımız bütün konuşmalarda burada bir aile olduğunu, bizim de aile olacağımızı hissettim. Bana anlattığı projeleri, vizyonu beni çok mutlu etti ve ikna etti. Ben buraya tarih yazmak için geldim ancak bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte daha büyük bir hikaye yazacağız." dedi.

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        Aboubakar, şunları kaydetti:

        "Başkanla görüştükten sonra kendimi çok daha özel hissettim. Yani ilk teklifi duyduğumda motivasyonum yüksekti. Ama başkanla görüştükten sonra bu motivasyon tavan yaptı diyebilirim. İstatistiksel anlamda yani ben rakamlara takılmıyorum ama çok iyi işler yapacağım. Hep birlikte yapacağız. Buradaki ortamı çok güzel buldum. Bodrum'da daha önce tatil yapma fırsatı bulmuştum. Bu ikinci gelişim, daha birkaç gün oldu. Ama burada bir aile ortamı var ve ben sabırsızlanıyorum. Süper Lig hedefi için geldim, bu hepimizin temennisi, bu sadece benimle alakalı bir şey değil, bunu takım olarak başaracağız."

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        Bodrum FK Başkanı Ankara ise iki transfer daha yapacaklarını belirterek, "Pazartesiye kadar inşallah çok güzel bir takımımız olacak. Kolej havasında. Gelen arkadaşlar da çok önemli isimler. Yine 2 milli olan arkadaş, milli takımdan oyuncu geliyor. Aboubakar'a da teşekkür ediyorum. Bu gelen arkadaşlarım her biri para için değil, Bodrum sevdası için geldi." diye konuştu.

        Aboubakar'ın da yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için geldiğini anlatan Ankara, futbolcunun yurt dışında 2-3 katı teklifler olmasına rağmen Bodrum'u seçtiğini söyledi.

        Aboubakar'ın önümüzdeki hafta takımla beraber olacağını vurgulayan Ankara, "Aboubakar, Bodrum'a gelmek için her türlü fedakarlığı fazlasıyla yaptı." dedi.

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        Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği Başkanı Tamer Yaman ile Asi Tayfa tribün lideri Doğan Yıldırım, Vincent Aboubakar'a taraftarlar adına çiçek ve atkı hediye etti.

        Taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Kamerunlu golcü, tribünleri selamlayarak taraftara "üçlü" çektirdi.

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