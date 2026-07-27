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        Bodrum'a iki kruvaziyerle 1012 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 1012 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 1012 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 1012 yolcu geldi.


        Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande" ile Bahamalar bayraklı 110 metrelik "Emerald Azzurra" isimli gemiler Bodrum Yolcu Limanı'na demirledi.


        Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan gelen "Astoria Grande" gemisinde çoğu Rus 915 yolcu ve 428 personel bulunduğu belirtildi.


        Mikonos'tan gelen butik kruvaziyer "Emerald Azzurra"da ise çoğu ABD'li 97 yolcu ile 77 personel yer alıyor.


        Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.


        Gemilerden "Astoria Grande"nin Antalya Limanı'na, "Emerald Azzurra"nın ise Rodos Adası'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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