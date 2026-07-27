Bodrum'a iki kruvaziyerle 1012 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 1012 yolcu geldi.





Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande" ile Bahamalar bayraklı 110 metrelik "Emerald Azzurra" isimli gemiler Bodrum Yolcu Limanı'na demirledi.





Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan gelen "Astoria Grande" gemisinde çoğu Rus 915 yolcu ve 428 personel bulunduğu belirtildi.





Mikonos'tan gelen butik kruvaziyer "Emerald Azzurra"da ise çoğu ABD'li 97 yolcu ile 77 personel yer alıyor.





Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.





Gemilerden "Astoria Grande"nin Antalya Limanı'na, "Emerald Azzurra"nın ise Rodos Adası'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.

