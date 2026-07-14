Bodrum'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları fiber teknede, 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda 1 kişi göçmen kaçakçısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Ekipler, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmeni daha yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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