Bodrum'da 23. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali 17 Temmuz'da başlayacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali", 17 Temmuz'da kapılarını açacak.



Festival komitesinden yapılan açıklamada, etkinliğin Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.



Piyanist Eren Levendoğlu'nun sanat yönetmenliğinde ve piyanist Gülsin Onay'ın sanat danışmanlığında düzenlenen festivalde, bu yıl üçü masterclass olmak üzere toplam 18 konserin müzikseverlerle buluşacağı aktarılan açıklamada, Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde kurulacak alanda yerel ürünler ve sanat eserlerinin sergileneceği bildirildi.



Açıklamada, festivalin önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da "Suda, Kumda, Taşta" konseptleriyle farklı mekanlarda izleyici karşısına çıkacağı kaydedildi.



Klasik, caz, etnik ve özgün müzik dallarında sanatçıların sahne alacağı etkinliklerin, 25 asırlık Antik Taş Ocağı'nda, Gümüşlük sahilinde ve festival merkezindeki toprak evde gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, 6 Eylül'de sona erecek etkinliklere farklı ülkelerden sanatseverlerin katılımının beklendiği ifade edildi.

