Bodrum'da ana su isale hattı patladı

Öte yandan, patlamayla birlikte asfalt ve taş parçalarının çevreye savrulması sonucu bir otomobilin arka camında hasar meydana geldi.

Çökme nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine olay yerine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi.

Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisinde ana su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

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