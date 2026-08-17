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        Bodrum'da ana su isale hattı patladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çökme oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Bodrum'da ana su isale hattı patladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çökme oluştu.

        Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisinde ana su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

        Patlamanın şiddetiyle metrelerce yüksekliğe ulaşan tazyikli su, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Tonlarca suyun yola aktığı olayın ardından yolun bir bölümünde büyük çukur oluştu.

        Çökme nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine olay yerine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çökmenin yaşandığı güzergahta güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Hattaki su akışını kesen ekipler, bölgede onarım çalışması başlattı.

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        Öte yandan, patlamayla birlikte asfalt ve taş parçalarının çevreye savrulması sonucu bir otomobilin arka camında hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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