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        Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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