Bodrum'da çöp konteyneri kenarına kutuyla bırakılan kedi yavruları kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çöp konteyneri kenarına kutuyla bırakılan kedi yavruları, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibinin dikkati sayesinde kurtarıldı.



Mumcular Mahallesi Aydın Caddesi'nde rutin temizlik çalışmalarını sürdüren ekip, çöp konteyneri yanındaki bir kutuya bırakılmış iki kedi yavrusunu fark etti.



Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından güvenli şekilde muhafaza edilen kediler, daha sonra Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Veteriner hekimler tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılan kedi yavruları bakım ve gözetim altına alındı.​​​​​​

