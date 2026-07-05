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        Bodrum'da çöp konteyneri kenarına kutuyla bırakılan kedi yavruları kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çöp konteyneri kenarına kutuyla bırakılan kedi yavruları, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Bodrum'da çöp konteyneri kenarına kutuyla bırakılan kedi yavruları kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çöp konteyneri kenarına kutuyla bırakılan kedi yavruları, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

        Mumcular Mahallesi Aydın Caddesi'nde rutin temizlik çalışmalarını sürdüren ekip, çöp konteyneri yanındaki bir kutuya bırakılmış iki kedi yavrusunu fark etti.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından güvenli şekilde muhafaza edilen kediler, daha sonra Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Veteriner hekimler tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılan kedi yavruları bakım ve gözetim altına alındı.​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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