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        Bodrum'da dalgıçlar denizden 250 kilogram atık çıkardı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca denizden 250 kilogram atık çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Bodrum'da dalgıçlar denizden 250 kilogram atık çıkardı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca denizden 250 kilogram atık çıkarıldı.

        Bodrum Belediyesince 12 yıldır düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinin dördüncü etabı Yahşi Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

        Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan etkinlikte belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi yer aldı.

        Dalgıçlar kısa sürede denizden 250 kilogram atık topladı.

        Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Yahşi sahilinde sergilendi ve ardından Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

        Deniz dibi temizlik etkinliğinin 10 Haziran'da Akyarlar Mahallesi'nde süreceği bildirildi.

        - Yangın riskine karşı ot temizliği de yapıldı

        Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yangın riskinin azaltılması ve çevre temizliği amacıyla geçen mayıs ayında toplam 104 bin 718 metrekarelik alanda ot temizliği yapıldığı, 66 bin 900 metre yol ve kaldırım kenarında da bakım, biçim ve temizlik çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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