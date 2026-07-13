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        Bodrum'da denizin kirletilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde yaşanan kirlilik nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Bodrum'da denizin kirletilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde yaşanan kirlilik nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

        İçmeler mevkisindeki denizde ve kıyı şeridinde kirlilik olduğunu gören vatandaşlar sahildeki siyahlaşmayı ve atıkları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşların ihbarı ve paylaşımları üzerine olayla ilgili "çevrenin kasten kirletilmesi" ve atık kayıtlarındaki usulsüzlük ihtimaline karşı "evrakta sahtecilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, bölgedeki tekneler ile şüpheli görülen kişi ve kuruluşların atık yönetimi, atık takip sistemleri ve seyir kayıt süreçlerine yönelik detaylı incelemeler yapıldığı belirtildi.

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