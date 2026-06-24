Bodrum'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi. İsmet İnönü Caddesi'nde Mehmet Nuri A. yönetimindeki 48 BN 480 plakalı motosiklet ile Enes G. idaresindeki 48 BAA 349 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışan motosikletlerin devrilmesi, ardından sürücülerinin yola düşmesi yer alıyor.

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