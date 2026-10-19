Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Giriş: 19.10.2026 - 17:13 Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Konacık Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Yangının, tel çit çekimi sırasında spiral makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ