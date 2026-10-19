Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Konacık Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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