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        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 23:41 Güncelleme:
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        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Turgutresi Mahallesi'ndeki makilik alandan alevlerin çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye gitti.

        Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait itfaiye araçları ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme arazözleri müdahale etti.

        Yapılan çalışmayla kontrol altına alınıp söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık makilik alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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