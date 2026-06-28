Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da markette çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Bodrum'da markette çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir markette alışveriş nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 01:23 Güncelleme:
        Bodrum'da markette çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir markette alışveriş nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Bitez Mahallesi Amca Sokak'taki bir markete alışveriş için gelen ve ilçede çekimleri devam eden bir dizinin setinde çalıştığı öğrenilen B.Y, Y.E.Y, B.O. ve C.A. ile iş yeri çalışanları R.Ş, S.Ş. ve M.T. arasında, yapılan bir alışverişe ilişkin ücretin ödenip ödenmediği konusunda tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, market çalışanı S.Ş, iddiaya göre B.Y'yi boğaz bölgesinden bıçakla yaraladı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ileri tetkik ve tedavisi için ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        Yangında eşini vinçle kurtardı
        Yangında eşini vinçle kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Yurt odasında acı ölüm
        Yurt odasında acı ölüm
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!
        Zelenskiy: FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullandık
        Zelenskiy: FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullandık
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        Çin'de 6 general, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı
        Çin'de 6 general, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı

        Benzer Haberler

        Bodrum'da market çalışanları ile dizi seti görevlileri kavga etti: 1 yaralı...
        Bodrum'da market çalışanları ile dizi seti görevlileri kavga etti: 1 yaralı...
        Fethiye'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı
        Fethiye'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı
        Menteşe Kurşunlu Meydanı'nda Slow Food Şenliği düzenlendi
        Menteşe Kurşunlu Meydanı'nda Slow Food Şenliği düzenlendi
        Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
        Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
        Bodrum'da sahillerde yoğunluk
        Bodrum'da sahillerde yoğunluk
        Seydikemer'deki orman yangını kontrol altına alındı
        Seydikemer'deki orman yangını kontrol altına alındı