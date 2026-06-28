Bodrum'da markette çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir markette alışveriş nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir markette alışveriş nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bitez Mahallesi Amca Sokak'taki bir markete alışveriş için gelen ve ilçede çekimleri devam eden bir dizinin setinde çalıştığı öğrenilen B.Y, Y.E.Y, B.O. ve C.A. ile iş yeri çalışanları R.Ş, S.Ş. ve M.T. arasında, yapılan bir alışverişe ilişkin ücretin ödenip ödenmediği konusunda tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, market çalışanı S.Ş, iddiaya göre B.Y'yi boğaz bölgesinden bıçakla yaraladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ileri tetkik ve tedavisi için ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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