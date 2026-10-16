Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Bodrum'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Bodrum'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

        Turgutreis-Bodrum güzergahının Akçaalan mevkisinde, H.B.A. yönetimindeki 48 AGS 794 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Özyıldırım'a çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özyıldırım ağır, motosiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'

        Benzer Haberler

        Muğla Büyükşehir'den Orhaniye Mahallesi'ne kapsamlı çalışma
        Muğla Büyükşehir'den Orhaniye Mahallesi'ne kapsamlı çalışma
        Motosikletin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
        Motosikletin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
        Muğla'da Sıtkı Davut Koçman anısına lokma hayrı yapıldı
        Muğla'da Sıtkı Davut Koçman anısına lokma hayrı yapıldı
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Marmaris'te Ekim ayında deniz keyfi
        Marmaris'te Ekim ayında deniz keyfi
        Burhan Eşer: "Sarıyer maçındaki öz güvenimiz Bandırmaspor maçına yansıyacak...
        Burhan Eşer: "Sarıyer maçındaki öz güvenimiz Bandırmaspor maçına yansıyacak...