Bodrum'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.
Turgutreis-Bodrum güzergahının Akçaalan mevkisinde, H.B.A. yönetimindeki 48 AGS 794 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Özyıldırım'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özyıldırım ağır, motosiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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