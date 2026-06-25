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        Bodrum'da Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 1'i polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı sırada 1'i polis memuru 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Bodrum'da Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 1'i polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı sırada 1'i polis memuru 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücü gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde gerçekleştirdikleri trafik uygulamasında, A.Y. (19) yönetimindeki 46 EM 346 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

        İhtara uymayan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada görevli bir polis memurunun koluna çarptı. Kaçışını sürdüren şüpheli daha sonra seyir halindeki bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi hafif yaralandı.

        Şüpheli sürücü, olay yerinden uzaklaşırken bir başka otomobile de çarparak maddi hasara neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kısa süre sonra söz konusu aracı terk edilmiş halde buldu. Çevrede çalışma başlatan ekipler, kaçan sürücü A.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.

        Emniyette yapılan kontrolde A.Y'nin 0,66 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        A.Y'ye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek başta olmak üzere çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle toplam 330 bin lira idari para cezası uygulandığı, kullandığı aracın ise 60 gün süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.

        Yaralanan polis memuru ile motosiklette bulunan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, durdurulmaya çalışılan otomobilin bölgeden kaçtığı, polis ekiplerinin de peşinden koşarak durdurmaya çalıştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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