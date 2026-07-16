Bodrum'da restoranda bir kişinin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda Muhammer Bilik'in (28) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen B.B'nin yanı sıra Muhammer Bilik ile olay öncesinde aynı masada yemek yediği belirtilen M.A.K, T.Y. ve O.K. ile A.Y, S.K. ve M.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne getirildi.



- Olay



Bitez Mahallesi'nde 12 Temmuz'da bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen Muhammer Bilik, silahlı saldırıya uğramış ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.



Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen B.B'yi aynı gece suç aleti olduğu değerlendirilen silahla yakalamıştı.

