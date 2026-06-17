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        Bodrum'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kavşaktaki refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Bodrum'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kavşaktaki refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        H.M.A. idaresindeki 34 TC 4609 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra takla attı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.Ö. ve M.B.N. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü ile A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, aracın kavşaktaki refüje çarptıktan sonra takla atması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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