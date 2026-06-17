Bodrum'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kavşaktaki refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.



H.M.A. idaresindeki 34 TC 4609 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra takla attı.



Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.Ö. ve M.B.N. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü ile A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, aracın kavşaktaki refüje çarptıktan sonra takla atması yer alıyor.

