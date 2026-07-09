Bodrum'da yapı marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yapı marketin deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yahşi Mahallesi'ndeki bir yapı markete ait, içerisinde izolasyon malzemesinin bulunduğu depoda çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile Bodrum Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi. Kısa sürede deponun büyük bölümünü saran alevler, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangın söndürme çalışması sırasında 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soğutma çalışmasının yapıldığı depoda büyük çapta hasar oluştu.

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