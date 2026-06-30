Bodrum'da yerleşim alanına inen yaban domuzu sürüsü görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gündüz saatlerinde yerleşim alanına inen yaban domuzu sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Konacık Mahallesi Yamaçlar mevkisinde, aralarında yavruların da bulunduğu 20'den fazla yaban domuzundan oluşan sürü, bir süre mahalle aralarında dolaştı.



Yiyecek arayan domuzlar, daha sonra caddeye çıkarak yol kenarında ilerledi. Sürü, bir süre sonra gözden kayboldu.



Domuz sürüsü, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Yerleşim alanında aynı anda çok sayıda yaban domuzunun görülmesi mahalle sakinlerini şaşırttı.

