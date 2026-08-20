Bodrum'un ulaşım yatırımları için saha incelemesi yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ulaşım yatırımları için saha incelemesi yapıldı.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, İlçe Başkanı Seha Ergene'nin girişimleriyle hazırlanan ulaşım projeleri, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü heyetiyle birlikte sahada incelendi.

İncelemelere AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, Karayolları 2. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük, Etüt Proje Başmühendisi Burak Göktan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Heyet, Ortakent-Yalıkavak yolu, Ortakent Kavşağı, Bodrum Yeni Devlet Hastanesi erişim hattı ve Güvercinlik-Mumcular güzergahında incelemelerde bulundu.

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Turizm sezonunun olumsuz etkilenmemesi adına Ortakent-Yalıkavak yolundaki altyapı ve yol yapım çalışmalarının 1 Kasım itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Çalışmaların elektrik, su ve telekomünikasyon altyapı kurumlarıyla koordineli yürütüleceği ve tamamlanan noktaların tekrar kazılmasının önüne geçileceği belirtildi.

Karayolları 2. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük, turizm sezonu yoğunluğunu dikkate alarak takvimi planladıklarını ve 1 Kasım'da sahaya ineceklerini ifade etti.

Saha programında, yaz aylarında yaşanan trafik sıkışıklığını çözmek amacıyla Turgutreis ve Yalıkavak yön ayrımlarını yeniden düzenleyen Ortakent Kavşağı projesi Karayolları heyetine teslim edildi. Ayrıca Güvercinlik-Mumcular güzergahındaki yol şartlarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan proje de değerlendirilmek üzere Karayollarına sunuldu.

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- Devlet Hastanesine asansörlü üst geçit onayı

Bodrum Yeni Devlet Hastanesi'ne yaya erişimini güvenli hale getirmek amacıyla hazırlanan asansörlü yaya üst geçidi projesinin Karayolları tarafından onaylandığı açıklandı.

Projenin, yaşlı, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların hastane yerleşkesine doğrudan ve güvenli ulaşımını sağlayacağı kaydedildi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, kurumlara sadece sorunla değil çözüm projeleriyle gittiklerini belirterek, Bodrum'un ulaşım altyapısını güçlendirecek tüm projelerin takipçisi olacaklarını vurguladı.