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        Dalaman Havalimanı mayıs ayında yaklaşık 553 bin yolcuya hizmet verdi

        Dalaman Havalimanı, mayıs ayında 552 bin 948 yolcu ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Dalaman Havalimanı mayıs ayında yaklaşık 553 bin yolcuya hizmet verdi

        Dalaman Havalimanı, mayıs ayında 552 bin 948 yolcu ağırladı.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanının mayıs ayında 552 bin 948 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.

        Açıklamada, mayısta uçak sayısının 4 bin 381, taşınan yük miktarının da 6 bin 961 ton olduğu ifade edildi.

        Son 5 ayda ise 1 milyon 140 bin 133 yolcuya hizmet verildiği, uçak sayısının 10 bin 919, taşınan yük miktarının da 12 bin 379 ton olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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