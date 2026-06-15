Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Datça Devlet Hastanesine yeni kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı

        Datça Devlet Hastanesine yeni kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ercan Aydemir'in göreve başlamasıyla hastanedeki uzman doktor sayısı ikiye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Datça Devlet Hastanesine yeni kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ercan Aydemir'in göreve başlamasıyla hastanedeki uzman doktor sayısı ikiye yükseldi.

        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve uzun yıllar İstanbul'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ercan Aydemir, hastanedeki görevine başladı.

        Aydemir'in göreve başlamasıyla birlikte hastanede aynı branşta hizmet sunan uzman doktor sayısı ikiye çıktı.


        Hastanede halen görevine devam eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dilek Yağmur ile Aydemir'in birlikte hizmet vermeye başlaması, ilçede ve çevre bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetine erişiminde önemli bir kolaylık sağlayacak.

        Datça Devlet Hastanesi yönetiminden edinilen bilgiye göre, kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde uzman hekim sayısının artmasıyla birlikte, ilçedeki hasta sevklerinin azaltılması ve randevu yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Hastanede, iki uzman hekimin katılımıyla poliklinik hizmetlerinin yanı sıra cerrahi müdahale ve doğum hizmetleri de kesintisiz sürdürülecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılında Kaymakam Sırmalı'dan anlamlı kabul
        Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılında Kaymakam Sırmalı'dan anlamlı kabul
        Muğla Valisi Akbıyık, Jandarma'yı ağırladı
        Muğla Valisi Akbıyık, Jandarma'yı ağırladı
        Bodrum'da zincirleme kaza: "5 araç birbirine girdi"
        Bodrum'da zincirleme kaza: "5 araç birbirine girdi"
        Muğla'da taekwondo il seçmeleri heyecanı yaşandı
        Muğla'da taekwondo il seçmeleri heyecanı yaşandı
        Bodrum'da huzurevi projesi için çalışmalar sürüyor 2027'de hizmete açılması...
        Bodrum'da huzurevi projesi için çalışmalar sürüyor 2027'de hizmete açılması...
        Doğa için el ele verdiler, Balıkaşıran koyunu temizlediler
        Doğa için el ele verdiler, Balıkaşıran koyunu temizlediler