Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü tamamlandı

Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de takip etti.

Faaliyette ayrıca fırkateyn, korvet ve hücumbotların su üstü atışı ile süper kobra helikopterden top atışı, Aksungur SİHA'dan "MAM-T" atışı yapıldı.

Marmaris Aksaz açıklarında başlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yaklaşık 14 bin personel katılıyor.

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