Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Giriş: 19.08.2026 - 10:45 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 9 kişinin bulunduğu 20 metre uzunluğundaki teknenin makine arızası nedeniyle Akvaryum Koyu önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından teknedeki 9 kişi kurtarıldı.
KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise kıyıya getirildi.
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