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        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 9 kişinin bulunduğu 20 metre uzunluğundaki teknenin makine arızası nedeniyle Akvaryum Koyu önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        Ekipler tarafından teknedeki 9 kişi kurtarıldı.

        KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise kıyıya getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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