Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi tahliye edildi

        Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi tahliye edildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:49 Güncelleme:
        Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi tahliye edildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesi ve özel teknede birer kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildi.

        Teknelerden alınan 2 kişi, Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum

        Benzer Haberler

        Muğla'da "Sağlığım İş Yerinde Projesi" ile sağlık hizmetleri çalışanların a...
        Muğla'da "Sağlığım İş Yerinde Projesi" ile sağlık hizmetleri çalışanların a...
        Menteşe'de Yayla kavunu ve Ata sebzelerinde hasat yapıldı
        Menteşe'de Yayla kavunu ve Ata sebzelerinde hasat yapıldı
        Muğla'da diş tedavisi sonrası rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kayb...
        Muğla'da diş tedavisi sonrası rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kayb...
        Bodrum'a "Aurora" kruvaziyeriyle 1814 turist geldi
        Bodrum'a "Aurora" kruvaziyeriyle 1814 turist geldi
        Bodrum'da ILCA Europa Cup'ta yarış heyecanı başladı
        Bodrum'da ILCA Europa Cup'ta yarış heyecanı başladı
        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik ve ziraat alanında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik ve ziraat alanında çıkan yangın söndürüldü