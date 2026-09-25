Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi tahliye edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesi ve özel teknede birer kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildi.
Teknelerden alınan 2 kişi, Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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