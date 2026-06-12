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        Fethiye Körfezi'nde sürüklenen feribot karaya oturdu

        Muğla'da Fethiye Körfezi'nde demirliyken sürüklenen feribot karaya oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 20:13 Güncelleme:
        Fethiye Körfezi'nde sürüklenen feribot karaya oturdu

        Muğla'da Fethiye Körfezi'nde demirliyken sürüklenen feribot karaya oturdu.


        Yunanistan'ın Rodos Adası'na sefer yapan "Rodon" isimli feribot, körfezde demirli bulunduğu sırada demirinin kopması sonucu sürüklenmeye başladı.


        Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki feribot, sürüklenme sırasında bazı teknelere çarparak kıyıya oturdu.

        Olay sırasında feribotta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Feribotun bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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