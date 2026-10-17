Fethiye'de Ankaragücü taraftarları arasında yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı

Öte yandan, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirini darbettiği ve sandalyelerle birbirlerine vurdukları anlar yer alıyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu akşam oynanacak Fethiyespor-MKE Ankaragücü maçı için ilçeye gelen bir grup taraftar arasında Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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