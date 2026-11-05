Fethiye'de drift yapan ehliyetsiz sürücüye 496 bin lira ceza kesildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde drift yapan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 496 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.

Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde 06 RVJ 30 plakalı otomobilin drift attığını tespit eden polis ekipleri sürücüyü durdurdu.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü A.E.O'ya drift yapma, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmak, alkol testini reddetmek, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmamak ve muayene yaptırmamak ihlallerinden 496 bin 908 lira trafik cezası kesildi.

Otomobil ise 60 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.