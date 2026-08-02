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        Fethiye'de kamyonetten ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetten ormanlık alana sıçrayan yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Fethiye'de kamyonetten ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetten ormanlık alana sıçrayan yangın, kısa sürede söndürüldü.

        İddiaya göre, Yanıklar Mahallesi'nde yürütülen doğalgaz boru hattı çalışmalarında kullanılan bir kamyonetin kasasındaki jeneratör alev aldı. Kamyoneti saran alevler bölgedeki ormana sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

        Etkin ve hızlı müdahaleyle alevler yayılmadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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