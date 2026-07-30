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        Fethiye'de kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisini artırmasıyla yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Fethiye'de kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisini artırmasıyla yeniden başladı.

        Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve öğle saatlerinde havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın, bölgede rüzgarın şiddetlenmesi üzerine yeniden alevlendi.

        Yangına, bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı sıra çok sayıda orman işçisi ile hava araçları müdahale ediyor.

        Ekiplerin, yangını yeniden kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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