Fethiye'de orman yangınına müdahaleye destek veren kişinin traktörü yandı

Üzüntü yaşayan Aydın, "Söndürme çalışmalarına destek için gelmiştim. Alevlerin arasında kalınca canımı kurtarmak zorunda kaldım. Hastanede serum ve oksijen verdiler. Ben iyiyim ancak traktörüm kullanılamaz hale geldi." dedi.

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