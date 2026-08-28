Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Karagedik Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

        Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fethiye'de orman yangını!
        Fethiye'de orman yangını!
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        610 gramlık bebeğe yaşam mücadelesi
        610 gramlık bebeğe yaşam mücadelesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Miretti resmen Beşiktaş'ta!
        Miretti resmen Beşiktaş'ta!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Fethiye'de orman yangını: Alevler evleri tehdit ediyor
        Fethiye'de orman yangını: Alevler evleri tehdit ediyor
        Başkan Köksal Aras'tan 30 ağustos mesajı
        Başkan Köksal Aras'tan 30 ağustos mesajı
        Çavuşoğlu: Bir eser yapmak önemli ama onu yaşatmak daha da önemli
        Çavuşoğlu: Bir eser yapmak önemli ama onu yaşatmak daha da önemli
        Bodrum'da maki yangını; alevler 1 saatte kontrol altına alındı
        Bodrum'da maki yangını; alevler 1 saatte kontrol altına alındı
        Bakan Uraloğlu Marmaris'te yolları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi
        Bakan Uraloğlu Marmaris'te yolları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi
        Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı
        Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı